Sporar está a tirar vantagem de "período de estabilidade" do Sporting

Frederico Ricardo está convicto de que Sporar tem demonstrado "toda a sua qualidade" em campo. O ex-treinador do FK Senica da Eslováquia cruzou-se com o atacante do Sporting quando este era jogador do Slovan Bratislava e afiança, em declarações a Bola Branca, que o esloveno está a tirar vantagem do facto de o clube de Alvalade viver agora um período de maior estabilidade.

"A equipa do Sporting parece-me estar mais estável e o Sporar está a tirar partido disso. É um jogador que chegou nem há um mês e está perfeitamente entrosado com a equipa", assinala o treinador, que confessa ter tido dúvidas de que o avançado pudesse render de imediato.

"A minha dúvida seria quanto à capacidade de adaptação a uma nova equipa e a um novo pais. Pelas entrevistas que fui lendo, vi que ele estava satisfeito com a estrutura do Sporting", assegura Frederico Ricardo.

Pressão de ganhar não é novidade para Sporar

No entender de Frederico Ricardo, o avançado esloveno está "habituado" a jogar em equipas que costumam dominar os seus adversários, dada a experiência que teve ao serviço do Slovan Bratislava, clube de grande dimensão na Eslováquia e atual detentor do título de campeão daquele país.

Para o treinador português, este fator também ajudou Sporar a entrar no ritmo exigido pelos adeptos leoninos mais cedo do que seria expectável:

"O Sporar vinha de uma equipa como o Slovan Bratislava, que joga em ataque continuado e onde ele fazia grande parte dos golos dentro da área ou em diagonais. O estilo de jogo do Sporting beneficia muito as qualidades dele e, por conseguinte, a equipa do Sporting, porque se ele marcar golos ajuda o Sporting a ter mais vitórias."

Estilo de jogo de Silas cai bem a Sporar e características de Sporar caem bem a Silas

Para Frederico Ricardo, um dos grandes catalisadores para a rápida adaptação de Sporar foi a forma como Silas projeta a equipa no terreno de jogo.

"O Silas gosta de futebol apoiado, de pé para pé e com uma referência na área e isso beneficia os dois. O Sporting está a tirar os dividendos da capacidade goleadora do Sporar", reforça.

Além da adequação às necessidades do treinador leonino, o atual treinador do Bragança sublinha, ainda, o conjunto de características que tornam o esloveno numa peça fulcral do onze do clube de Alvalade.

"O Sporting não tinha um jogador com estas características, com grande presença dentro da área e com movimentações muito fortes, quer a atacar o primeiro poste, quer a atacar o segundo. É um goleador, um jogador forte a finalizar com os dois pés e forte no jogo aéreo. É um jogador muito oportuno como se viu ontem", termina, numa referência ao movimento que originou o golo de Sporar frente ao Boavista no último domingo.

Sporar soma seis jogos e dois golos com a camisola do Sporting, até ao momento.