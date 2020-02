Leverkusen perde Volland para o jogo com o FC Porto

Kevin Volland lesionou-se com gravidade no tornozelo esquerdo, vai ser operado e ficará sem competir durante cerca de três meses. A informação é avançado pelo Bayer Leverkusen e confirma-se, assim, a ausência do jogador da partida da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, na quinta-feira, frente ao FC Porto, no Dragão.

Com 11 golos, o internacional alemão, de 27 anos, é um dos jogadores mais influentes da equipa. Titular frente ao FC Porto, Volland saiu com queixas fisicas e não foi utilizado no jogo do fim de semana, com o Augsburgo. Realizados os exames confirma-se cenário desfavorável, com a possibilidade do avançado não jogar mais esta temporada.

O Bayer Leverkusen joga no Dragão, na quinta-feira, às 17h55, e entra em vantagem no marcador, depois do 2-1 da 1.ª mão. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.