FC Porto com dificuldades na finalização "terá problemas" com o Leverkusen

Roberto Pinto considera que o FC Porto, apesar da derrota por 2-1 na Alemanha, continua a ser favorito na eliminatória com o Bayer Leverkusen, na Liga Europa. O antigo jogador português, que faz carreira na Alemanha, alerta, no entanto, que o Porto vai sentir problemas no Dragão, no jogo de quinta-feira.

A equipa de Sérgio Conceição sentiu dificuldades em finalizar, no jogo com o Portimonense, apesar das oportunidades criadas, e se tal cenário se repetir com o Leverkusen, roberto Pinto prevê um dia complicado para os dragões.

"Se o Porto repetir essas dificuldades, vai ter problemas. Têm de ter calma, até porque o resultado está em aberto. Se abrirem muito, vai ser difícil ganhar ao Leverkusen. A defesa é segura e têm um meio-campo que é tecnicamente muito bom e que coloca os jogadores da frente muito em evidência, nomeadamente o Volland, o Bellarabi, o Bailey e o Havertz. E ainda tem jogadores no banco que também são perigosos. O jogo do Leverkusen assenta em defender bem e jogar no contra-ataque", referiu em declarações a Bola Branca.



Cautela perante alemães perigosos

Roberto Pinto adverte o FC Porto para abordar com máxima cautela o segundo jogo com o Leverkusen – o adversário tem por hábito agir de forma fria e cruel; os jogadores do Porto têm de responder da mesma forma e não se expor ao risco de sofrer, em casa, um golo que comprometeria o objetivo da passagem aos oitavos-de-final.



"Eu acho que o Leverkusen é uma equipa muito perigosa, tem jogadores muito rápidos, pelo que o FC Porto não pode abrir muito. Têm de ter calma, porque, como já disse, o Leverkusen tem jogadores com grande classe. Se eu treinasse o FC Porto, diria para não se enervarem e para esperarem pelo momento certo para marcar o golo. O resultado não é mau, pelo que é importante ter cabeça e não dar muito espaço aos jogadores do Leverkusen. Ainda considero o FC Porto favorito a passar a eliminatória pelo nome que tem na europa, pela experiência", concluiu.

A partida entre FC Porto e Bayer Leverkusen, a contar para a 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, realiza-se às 17h55 da próxima quinta-feira, no Estádio do Dragão. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.