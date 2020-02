Português com coronavírus vai ser transportado de madrugada para hospital no Japão

Adriano Maranhão, o português infetado com coronavírus, vai ser transportado amanhã para um hospital no Japão, avançou a mulher do tripulante do 'Diamond Princess' à RTP3. Hoje foi visto pelo médico do barco que o medicou para a febre, disse à Lusa Emmanuelle Maranhão. A informação foi entretanto confirmada pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Em conferência de imprensa, Graça Freitas explicou que os sintomas do tripulante do navio de cruzeiros Diamond Princess indicam que a situação “não seja grave” e expressou a sua “empatia e simpatia” para com a família do trabalhador português, cuja mulher tem manifestado, em declarações à comunicação social, queixas de falta de acompanhamento da situação do marido.

No domingo, as autoridades japonesas confirmaram que Adriano, canalizador no navio Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama, deu teste positivo ao coronavírus Covid-19, de acordo com fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esta segunda-feira de manhã, em entrevista à Renascença, Adriano Maranhão já tinha manifestado vontade em ser transferido para um hospital devido à degradação do seu estado de saúde. De acordo com a diretora-geral da Saúde, inicialmente havia suspeitas de infeção entre oito portugueses que estavam no navio - três passageiros e cinco tripulantes. Os passageiros não acusaram a doença e, dos tripulantes, quatro tiveram resultados negativos. Quanto a Adriano Maranhão, canalizador no Diamond Princess, não tinha inicialmente sintomas, mas o exame revelou-se positivo. Também esta segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros tinha dito que o Governo português continuava a insistir com as autoridades japoneses para que o português infetado com o novo coronavírus, retido no navio no Japão, fosse transferido para uma unidade hospitalar.