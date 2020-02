Falta de professores. Informática é a disciplina mais castigada

"Desde o início do ano lectivo que estamos a tentar contratar um professor e ainda não conseguimos. Já desdobramos horários, já pedimos ajuda àas escolas aqui do concelho, mas nada. Os horários continuam a concurso”, desabafa Luis Malta, director do agrupamento de escolas da Alapraia.

No agrupamento de escolas da Alapraia, em São João do Estoril, ainda não houve uma única aula de TIC para os alunos dos segundo e terceiro ciclos.

A situação alarga-se a outras disciplinas e até a presidente da associação de pais, Susana Catarino, tentou resolver o problema, sem sucesso. “Já tentamos recrutar entre os pais. [ver] Se alguém teria habilitações para dar a disciplina, mas não conseguimos. Agora, vamos escrever ao Ministério da Educação e à DGAE para perceber se existem formas de ultrapassar este problema, porque notamos que a substituição de professores está cada vez mais difícil”, diz.

A situação da Informática é tão preocupante que levou mesmo, no início do ano, o Ministério da Educação a dar novas orientações ás escolas para que pudessem contratar. Podem contratar qualquer professor de outra área disciplinar desde que tenha feito uma ação de formação em Informática.

A presidnete da Associação Nacional dos Professores de Informática, Fernanda Ledesma, critica esta opção porque “desqualifica a profissão e quem investiu na sua formação”.

A docente considera que o Ministério devia criar um regime de exceção para estes professores porque “a situação não se vai resolver em breve”.

Fernanda Ledesma já tinha avisado a tutela para esta situação porque há dez anos houve um corte nas disciplinas e, nessa altura, dois mil professores contratados deixaram de ter lugar nas escolas.

As regiões mais afetadas pela falta de professores são Lisboa e o Algarve. A questão da Informática é a mais preocupante, mas há já falta de professores também noutras disciplinas como o Português, Geografia e Inglês.

Perante este cenário, o ministério da educação diz à Renascença que está a estudar com detalhe as necessidades da falta de professores, estando a ser criado um grupo de trabalho com as universidades para verificar quais são as necessidades de formação procurando aumentar a atratividade da profissão.