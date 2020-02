Coronavírus. Portugal vai ter mais laboratórios para análises

Portugal vai ter mais laboratórios e hospitais capazes de receber casos suspeitos de coronavírus e fazer as devidas análises, anunciou nesta segunda-feira a diretora-geral da Saúde.

No último caso suspeito, “já foi o próprio laboratório do Hospital de São João que fez as análises, portanto, poupámos aqui o tempo de transporte das amostras para Lisboa, o que acelerou o conhecimento da situação do doente”, refere Graça Freitas à Renascença.

“Vamos fazer isso com outros hospitais, com uma distribuição geográfica equilibrada. Depois publicaremos a lista”, avança ainda.

O último caso suspeito internado em Portugal deu resultado negativo para o novo coronavírus. O “senhor tinha alguma sintomatologia e tinha estado nos últimos dias na região do Norte da Itália, em áreas afetadas”.

“Por motivos de precaução, foi internado no Hospital de São João, testado durante a noite e esta madrugada tivemos o resultado dos testes, que foram negativos”, conta a diretora-geral.

Itália é o país europeu com maior número de casos de infeção e mortes por coronavírus: 215 pessoas infetadas e quatro mortos.