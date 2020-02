Coronavírus. Portugal com novo caso suspeito, homem internado em hospital do Porto

Tal como avançou a diretora-geral de Saúde à Renascença , os testes a este novo caso vão ser realizados no próprio São João – uma das unidades a partir de agora habilitadas a fazer o diagnóstico do novo coronavírus, além do Instituto Ricardo Jorge.

O homem (o 14.º caso suspeito) está internado no Hospital de São João, no Porto, onde será sujeito a análises.

No domingo, um outro homem regressado de Milão, uma das zonas mais afetadas em Itália, foi internado no mesmo hospital do Porto, mas as análises deram resultado negativo para o novo coronavírus.

Portugal ainda não regista qualquer caso de Covid-19, mas há um cidadão português infetado no Japão. É tripulante do navio “Diamond Princess” e a Renascença já falou com ele.