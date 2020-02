Sobe para cinco número de mortos em Itália por causa do coronavírus

Uma quinta pessoa infetada com o novo coronavírus morreu em Itália, anunciou nesta segunda-feira o chefe da Agência italiana de Proteção Civil. A mais recente vítima mortal tinha 88 anos e encontrava-se na região da Lombardia, uma das mais afetadas. Itália tem agora mais de 200 casos confirmados, todos no norte do país.

É o país europeu com mais casos registados. Nesta segunda-feira, a comissária europeia da Saúde anunciou que a Organização Mundial de Saúde (OMS) vai deslocar-se a Itália na terça-feira. Stella Kyriakides realizou uma conferência de imprensa conjunta com o comissário para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, sobre os mais recentes desenvolvimentos sobre o coronavírus na Europa. Aos jornalistas, os dois responsáveis admitiram a possibilidade de serem impostas restrições às viagens no Espaço Schengen, mas que devem ser proporcionais e coordenadas entre os Estados-membros. Stella Kyriakides anunciou ainda que foram mobilizados 230 milhões de euros para apoiar a luta global contra o Covid-19.

Em Itália, há cerca de 50.000 pessoas isoladas, devido ao bloqueio decretado pelo Governo a mais de uma dezena de cidades, com vista a impedir um aumento de casos. Novos países infetados No resto do mundo, Afeganistão, Kuwait e Barhein são as mais recentes vítimas do novo coronavírus. Todos confirmaram nesta segunda-feira os primeiros casos da doença e em todos os casos a infeção foi contraída na sequência de uma viagem ao Irão – onde o número de mortos já subiu a 12 e as pessoas infetadas são 64. O Kuwait detetou em três de 700 pessoas que tinham sido evacuadas no sábado da cidade iraniana de Mashhad. Os doentes são um homem de 53 anos, um outro de 61 anos e originário da Arábia Saudita e uma pessoa de 21 anos, cuja nacionalidade não foi ainda apurada, avançou o Ministério da Saúde do Kuwait. No vizinho Bahrein, as autoridades de saúde identificaram um cidadão que também esteve no Irão. A agência Reuters dá ainda conta de um caso no Iraque – um estudante iraniano de Teologia na cidade santa de Najaf, que chegou ao país antes de o Governo iraquiano ter proibido a entrada de não iraquianos vindos do Irão.