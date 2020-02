Seis mortos em Itália por causa do novo coronavírus

Uma sexta pessoa morreu em Itália na sequência da infeção pelo novo coronavírus. A notícia está a ser avançada nesta segunda-feira pela agência Reuters, que cita a televisão italiana RAI.

Segundo as mesmas fontes, a vítima mortal sofria de cancro e encontrava-se na cidade de Brescia, no norte do país, onde estão concentrados os 224 casos de pessoas infetadas pelo Covid-19.

A notícia da sexta morte surge poucas horas depois de se ter ficado a saber que uma quinta pessoa tinha morrido.