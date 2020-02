Retomadas as ligações ferroviárias entre Itália e Áustria após suspeitas de coronavírus

As ligações ferroviárias entre Itália e Áustria estiveram suspensas durante largas horas por suspeitas de infeção por coronavírus. O alerta foi dado durante a tarde de domingo num comboio onde seguiam duas passageiras com febre e que acabou por ser "barrado" em Brenner, na fronteira entre os dois países. A viagem foi interrompida porque as autoridades consideraram que as duas mulheres doentes poderiam estar infetadas com Covid-19.

A suspensão de todas as ligações ferróviárias entre Áustria e Itália foi depois anunciada pela empresa ferroviária, a OBB.



"Por ordem das autoridades, não é possível viajar entre Steinach am Brenner e Brennero/Brenner. Os comboios de longa distância aguardam novas instruções em Innsbruck Hbf e Brennero/Brenner", lia-se no site da empresa, numa altura em que o ministro austríaco do Interior confirmava a situação das duas passageiras doentes.