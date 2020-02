Morreu Katherine Johnson, matemática da NASA que ajudou o Homem a chegar à Lua

Katherine Johnson, a mulher negra cujo génio matemático a levou de um trabalho na NASA, com muita discriminação à mistura, para um papel fundamental na missão de levar humanos à lua, morreu esta segunda-feira aos 101 anos, anunciou a NASA.

Johnson foi uma das personagens retratadas no filme “Hidden Figures” ("Elementos Secretos" em português), que teve três nomeações para os óscares em 2016. O filme conta a história de uma equipa de cientistas da NASA, formada por três mulheres afro-americanas, que foi peça-chave na vitória dos Estados Unidos na corrida espacial, durante a Guerra Fria.

“Foi com tristeza que a nossa família da NASA recebeu a notícia de que Katherine Johnson morreu esta manhã aos 101 anos”, escreveu Jim Bridenstine, administrador da NASA, no Twitter. “Ela foi uma heroína americana e o seu legado pioneiro nunca vai ser esquecido”.

Johnson recebeu uma Medalha Presidencial da Liberdade do ex-Presidente Barack Obama, em 2015.

“Ela foi uma das mentes mais brilhantes na nossa agência ou no nosso país”, disse o administrador da NASA Charles Bolden, quando Katherine recebeu a medalha presidencial.

Em 2016, Obama citou-a no seu discurso do estado da Nação como exemplo do espírito de descoberta dos Estados Unidos.



Katherine Johnson e a sua equipa de mulheres negras na NASA eram conhecidas como “computadores” quando o termo era usado para pessoas que trabalhavam em computação. A matemática teve uma carreira de 33 anos na agência especial norte-americana. Trabalhou no Projeto Mercúrio e no programa Apollo, que levou pela primeira vez humanos à lua. Johnson foi responsável pelos cálculos que sincronizavam a nave lunar e o módulo de comando em órbita.

O astronauta John Glenn, o primeiro a entrar em órbita da Terra, a bordo da cápsula espacial Friendship 7, fez questão de consultar Johnson antes do seu primeiro voo, em 1962.

“Deixam a rapariga conferir os números”, afirmou.

Johnson recebeu uma ovação de pé na cerimónia dos óscares em 2017, quando se juntou ao elenco do filme para apresentar o óscar de melhor documentário.