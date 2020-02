Coronavírus. Número de mortos sobe para sete em Itália

Os médicos acreditam que tenha contraído o vírus dentro do hospital, em Lodi, através de um outro paciente.

A sétima vítima também estava no norte do país – a zona afetada – e tinha 80 anos .

Subiu para sete o número de vítimas mortais em Itália na sequência do novo coronavírus. A informação é avançada pela agência Reuters nesta segunda-feira, citando a agência italiana ANSA.

Minutos antes, a RAI (televisão italiana) tinha avançado com a morte de uma sexta pessoa – um doente de cancro da cidade de Brescia, no norte do país, onde estão concentrados os 224 casos de pessoas infetadas pelo Covid-19.

Também o número de casos confirmado aumentou, em poucas horas, de 224 para mais cinco.

Horas antes, tinha surgido a notícia da quinta vítima mortal.

[Em atualização]