Coronavírus. “Não estamos perante uma pandemia”, mas devemos estar preparados

Em conferência de imprensa, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) sublinhou que “não vivemos num mundo a preto e branco" quando questionado sobre se já estamos a lidar com uma pandemia.





De acordo com o diretor-geral da OMS, a taxa de mortalidade em Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, é “entre 2% e 4%”. Fora dessa zona, baixa para os 0,7%.

Quanto ao tempo de recuperação da doença, é de cerca de duas semanas, podendo chegar às seis nos casos mais graves.

Tedros Adhanom avançou três grandes prioridades para este momento: