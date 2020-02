Cancelado Carnaval de Veneza por causa do coronavírus

As autoridades italianas decidiram cancelar, neste domingo, os últimos dois dias do Carnaval de Veneza. É mais uma medida que decorre do surto de coronavírus.

Itália conta já com 134 casos confirmados, dos quais 26 estão em estado crítico. Desde sábado, as autoridades de saúde registaram 55 novos casos e, entre sexta e sábado, morreram duas pessoas (dois idosos com mais de 70 anos e outros problemas de saúde).

O norte de Itália é a região mais afetada e foi entretanto alargada a zona de emergência, onde várias cidades estão isoladas – donde as Forças Armadas têm ordem para não deixar ninguém entrar ou sair.

Além disso, estão proibidas atividades desportivas e foram cancelados três jogos da primeira Liga de Futebol.

Em Milão, até dia 24 (segunda-feira), decorre a Semana da Moda – um evento que ainda não foi cancelado, mas que poderá não ter os resultados habituais em termos de bilheteira.

As universidades de Milão estão fechadas durante uma semana.

Ao nível mundial, há, nesta altura, quase 79 mil casos confirmados de Covid-19, dos quais resultaram 2.468 mortes e 23.412 pessoas que conseguiram recuperar.