Lakers derrotam os Boston Celtics

Os Los Angeles Lakers venceram os Boston Celtics, por 114-112, no jogo grande da noite na NBA. LeBron James e Anthony Davis resolveram a partida, com duas grandes exibições, ainda que o melhor marcador do encontro tenha sido Jayson Tatum, dos Celtics, com 41 pontos.

Davis fez duplo-duplo, com 32 pontos e 13 ressaltos, e LeBron marcou 28, fez nove assistências e ganhou oito ressaltos. Foi a vitória 43 da temporada regular para os californianos. Lideram a Conferência Oeste, ainda com 12 derrotas. Os Celtics estão no terceiro posto da Conferência Este, com 39 vitórias e 17 derrotas.

Milwaukee Bucks fazem história

Em Chicago, os Bulls bateram os Washington Wizards e a derrota da equipa da capital permitiu aos Bucks fazerem história. Garantiram presença no "play-off", algo que estava praticamente assegurado, mas agora a equipa de Giannis Antetokounmpo tem essa garantia matemática, tornando-se a equipa que mais rapidamente selou a presença na fase a eliminar.

Os Bucks conseguem-no a 23 de fevereiro. A melhor marca era dos Golden State Warriors, que em 2017 asseguraram presença no "play-off" a 25 de fevereiro.

NBA

Resultados

Los Angeles Lakers-Boston Celtics, 114-112

Toronto Raptors-Indiana Pacers, 127-81

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves, 128-116

Chicago Bulls-Washington Wizards, 126-117

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, 131-103

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans, 101-115

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons, 107-104