João e Pedro Sousa descem uma posição

João Sousa caiu uma posição no "ranking" mundial de ténis. O número um nacional passa a ser o 68 da classificação, numa semana em que procura regressar às vitórias. O vimaranense compete no ATP 500 do Dubai. Na 1.ª ronda defronta o número três da Sérvia, Filip Krajinovic, número 33 do mundo.

Depois de ter chegado à final do Open da Argentina, Pedro Sousa descansou e, nesta atualização, também perde uma posição e cai para o lugar 108. Assinalável, por outro lado, a subida de João Domingues. O número três nacional chegou à 2.ª ronda do Open do Rio de Janeiro, de categoria ATP 500, subiu 19 posição e atingiu o melhor "ranking" da carreira: 150.

No topo da classificação nada de novo, com Novak Djokovic na liderança, Nadal no segundo posto e Federer na terceira posição. O suíço foi submetido a uma cirúrgia e só volta a competir em junho.