Ashleigh Barty mantém a liderança do "ranking" mundial de ténis, numa semana sem alterações no pódio - Halep é a número dois e Pliskova está no terceiro posto. Belinda Bencic, que ocupava a quarta posição, sofreu queda de quatro lugares para o nono posto.

A nova número quatro do mundo é a canadiana Bianca Andreescu. Entre as tenistas nacionais, Francisca Jorge continua a ser a melhor classificada na posição 566.