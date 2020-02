Coronavírus. "Cuidado, respirar fundo e não entrar na paranoia"

Há que haver calma e não aderir à paranoia. O alerta parte de Henrique Raposo e de Jacinto Lucas Pires, nesta segunda-feira, depois de ter sido confirmado o primeiro caso de coronavírus num português.

Adriano Maranhão disse à Renascença que os sintomas estão a começar a surgir, mas que considera não estar a ter o tratamento ou acompanhamento médico adequado.

No programa As Três da Manhã, Henrique Raposo recorda que, no sec. XIX, houve “um caso muito similar a este: a gripe normal e a varíola matavam europeus como tordos, mas só falava da cólera, que matava muito menos, mas era asiática”.

“Temos de ter muito cuidado na forma como politizamos a doença”, avisa, notando que, “só com a gripe normal, já morreram em Itália 300 pessoas. Há um surto fortíssimo de gripe normal” no país.