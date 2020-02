Vítor Oliveira acredita que Benfica "estava perfeitamente ao alcance" do Gil Vicente

Vítor Oliveira lamenta não ter conseguido pontuar frente ao Benfica, dado que acredita que, no atual momento e especialmente na segunda parte do jogo que encerrou a 22.ª jornada do campeonato, o líder estava "ao alcance" do Gil Vicente. Faltou maior acerto, considera o treinador.

"Faltou o que nos tem faltado nos últimos jogos, que é uma boa decisão na finalização e no último passe. Na primeira parte, o Benfica foi melhor, na segunda equilibrámos. Tivemos oportunidades, mas não conseguimos aproveitar. Perdemos uma boa oportunidade para pontuar com o Benfica. O Benfica está num momento menos bom, desgastado pela série de jogos e os resultados tiram sempre alguma tranquilidade. O Benfica da segunda parte era perfeitamente ao alcance do Gil Vicente. Podíamos ter empatado", assumiu o técnico, em declarações à Sport TV.

Vítor Oliveira considera que o Gil esteve "sempre mais perto de fazer o empate que o Benfica de chegar ao 2-0", na segunda parte:

"Tivemos situações, não fomos capazes de aproveitar, algumas por aselhice e ouras por egoísmo, querer resolver individualmente o que devia ser resolvido coletivamente. Os jogadores trabalharam muito, mas podíamos ter sido melhores no ataque e ter chegado a outro resultado. Não conseguimos, houve mais demérito nosso que mérito do Benfica."

Técnico ainda não celebra a manutenção

O Gil Vicente está no 11.º lugar, com 11 pontos de vantagem sobre o Portimonense, primeira equipa abaixo da linha de água. Ainda assim, Vítor Oliveira avisou que a sua equipa não pode pensar que o trabalho está feito - e deu o exemplo do que se tem passado no topo da tabela.

"Não estamos minimamente tranquilos. O FC Porto há três semanas estava a sete pontos do Benfica, agora está a um. Isso pode acontecer com as equipas lá de baixo. Temos uma vantagem confortável, mas vai haver campeonato até ao fim e ainda vamos sofrer muito, mas temos capacidade para conseguir alcançar os nossos objetivos", sublinhou.