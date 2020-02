Sporting derrota Benfica

O Sporting venceu o Benfica por 3-2, em jogo da jornada 15 do campeonato de futebol feminino. É a primeira derrota das encarnadas na liga.

Pelo Benfica marcaram Julia Spetsmark e Cloé Lacasse. Já pelas leoas apontaram Damjanovic, Raquel Fernandes e Diana Silva, esta ao minuto 90.

Com este triunfo, o Sporting apanha o Benfica na frente do campeonato, ambos com 45 pontos.

15ª Jornada

Estoril Praia 4-2 Valadares Gaia

Sporting 3-2 Benfica

UR Cadima 0-1 A Dos Francos

Clube Albergaria 2-1 Ouriense

Futebol Benfica 0-6 SC Braga

Marítimo - Ovarense (21 mar, 15h00)

Classificação

1- Benfica (101-4) 42 pontos

2- Sporting (69-10) 42

3- SC Braga (61-10) 34

4- Estoril Praia (26-27) 25

5- Futebol Benfica (31-29) 24

6- Marítimo (22-28) 21

7-Valadares Gaia (24-40) 19

8- Ouriense (27-27) 18

9- Clube Albergaria (24-25) 17

10- Ovarense (15-40) 9

11- UR Cadima (12-54) 3

12- A Dos Francos (8-126) 3