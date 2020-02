A bomba de Alex Telles

O golo de Alex Telles ao Portimonense, que resultou na vitória do FC Porto (1-0) e subida à liderança, abre as manchetes ao lateral brasileiro. "Só foi lá à bomba", escreve "O Jogo". Um tiro de Alex Telles ao cair do pano deixa os dragões na liderança provisória.

"Nas nuvens", titula "A Bola". Dragão vencem com grande golo de Alex Telles e com penálti falhado de Jackson. O ponta de lança colombiano falhou um penálti que daria vantagem ao Portimonense, no final da primeira parte.

O "Record" partilha o destaque de Alex com Gonzalo Plata. O avançado equatoriano do Sporting foi a grande figura no jogo com o Boavista: "Plata vale ouro". O Sporting venceu os axadrezados, por 2-0.

O Benfica joga hoje com o Gil Vicente, em Barcelos, e Lage anuncia equipa sem medo. Os campeões nacionais entram em campo na segunda posição.

O Braga ganhou ao Vitória de Setúbal (3-1) e "O Jogo" assinala que os minhotos continuam "agarrados ao pódio". O regresso de João Félix à competição e aos golos, e o triunfo de Evenepoel na Volta ao Algarve também têm chamada às primeiras páginas.