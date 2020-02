Coronavírus. Empresa de Leiria desenvolve aplicação para rastrear sintomas

A startup portuguesa "Do iT Lean" foi contratada por um cliente em Singapura - uma das maiores empresas de serviços de segurança do mundo, com 15 mil funcionários - para desenvolver uma aplicação que ajude a rastrear eventuais sintomas de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19).

O pedido inicialmente feito pela empresa de Singapura limitava-se ao controlo de sintomas como febre em trabalhadores que estão sobretudo em espaços públicos ou com muito movimento, desde hospitais a estações de comboio. Contudo, a tecnológica de Leiria foi mais longe.

Com a app Health Status Reporting, é possível "registar se os funcionários estão com tosse, com dificuldade em respirar ou com dor de garganta e, para além destes três tipos de sintomas mais comuns, adicionar outros", explica à Renascença Vítor Gibão, responsável pela entrega do projeto. Com a aplicação, os utilizadores são ainda convidados a "informarem se estiveram no território chinês nos últimos 14 dias".