Sporting domina convocatória de Portugal para a Algarve Cup

O Sporting domina a lista de convocadas de Portugal para a Algarve Cup, reputada prova de seleções femininas de futebol.

As leoas, segundas classificadas do campeonatos, com os mesmos 42 pontos do líder, o Benfica, emprestam 10 jogadoras à seleção nacional.

A segunda equipa com mais atletas na convocatória de Francisco Neto é o Sporting de Braga, terceiro colocado da I Liga, com 34 pontos. O Benfica tem três jogadoras na lista.

Nota, ainda, para a chamada das três jogadoras portuguesas em importantes clubes europeus: Matide Fidalgo, lateral-direita do Manchester City; Cláudia Neto, média ofensiva do Wolfsburgo, e Jéssica Silva, extremo do Lyon, vigente tetracampeão europeu.

A 27.ª edição da Algarve Cup realiza-se entre os dias 4 e 11 de março. Portugal entra em ação frente à Itália, logo no primeiro dia do torneio.

Lista completa de convocadas

Guarda-redes: Inês Pereira (Sporting CP), Patrícia Morais (Sporting CP), Bárbara Santos (CS Marítimo);

Defesas: Ana Borges (Sporting CP), Matilde Fidalgo (Manchester City), Carole Costa (Sportin CP), Sílvia Rebelo (SL Benfica), Diana Gomes (SC Braga), Joana Marchão (Sporting CP);

Médios: Tatiana Pinto (Sporting CP), Fátima Pinto (Sporting CP), Cláudia Neto (Wolfsburgo), Dolores Silva (SC Braga), Vanessa Marques (SC Braga), Andreia Faria (SL Benfica), Joana Martins (Sportig CP), Andreia Jacinto (Sporting CP), Andreia Norton (SC Braga), Francisca Nazareth (SL Benfica);

Avançadas: Carolina Mendes (Sporting CP), Diana Silva (Sporting CP), Mélissa Gomes (Stade de Reims) e Jéssica Silva (Olympique Lyon).