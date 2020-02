"Racismo? Há clubes onde se atiram bananas para dentro do campo"

Carlos Móia lembra que há países onde o problema do racismo no desporto, e no futebol em particular, é pior do que o nosso. Todavia, e sem desvalorizar o caso-Marega, o presidente da Fundação Benfica classifica de "vergonha" o incidente de Guimarães, no passado dia 16.

"Exceptuando o caso, impar, da Inglaterra… há muitos países europeus com problemas maiores. O que não justifica o nosso, nem a forma como actuamos. Há clubes onde se atiram bananas para dentro do campo! O que se passou em Portugal foi uma vergonha e tem de acabar rapidamente", defende Móia, num dia que decorre na Luz o "1º Festival do Cartão Vermelho ao Racismo".



Trata-se de um evento com várias actividades desportivas e lúdico-pedagógicas que culminam cinco sessões do projeto "Show Racism the Red Card", sob a égide da União Europeia.

"Isto é um trabalho com vários anos, da Fundação Benfica, de combate ao racismo e de outras formas de descriminação através de várias iniciativas. Tem vários clubes junto de nós, como o Chelsea ou o Inter de Milão, por exemplo. É um projeto com mais de 400 jovens e desses 400 alguns vão estar envolvidos", explica.