Mais que a exibição, Lage assume que "importante era vencer"

Bruno Lage assume que, mais que rubricar uma boa exibição, o importante era o Benfica vencer, na visita ao Gil Vicente, a contar para a 22.ª jornada do campeonato.

"O mais importante foi conseguido. Tivemos uma boa primeira parte, entrámos bem, a marcar, e tivemos mais oportunidades. Reentrada muito forte, boa bola do Adel [Taarabt] podia ter dado 2-0 e podíamos ter ficado mais tranquilos. Depois, o jogo foi mais dividido, podíamos ter controlado o jogo com bola. O mais importante era vencer e continuar em primeiro lugar, foi isso que conseguimos", sublinhou o treinador do Benfica, em declarações à Sport TV, no final da partida.

Triunfo importante para os encarnados, que recuperaram a liderança e quebraram uma série de quatro jogos sem vencer.

Lage explica aposta em Samaris

A surpresa no onze inicial do Benfica foi a titularidade de Samaris. O grego não era titular há mais de dois meses. Questionado sobre isso, Lage foi curto.

"Fizemos dois meses fantásticos com Gabriel e Adel. São opções. A todo o momento são as minhas opções", frisou, antes de virar costas à "flash interview", sem aceitar mais perguntas.

Antes disso, houvera uma pergunta sobre as substituições operadas por Bruno Lage. Perto do final, o técnico fez entrar Cervi, para controlar a "boa organização e ataque a profundidade tremendo" do Gil Vicente:

"Tentaram aproveitar um ou outro jogador que não está a ter um bom momento. O mais importante foi que a equipa teve um critério muito bom na primeira parte, construímos de várias maneiras, chegámos ao terço ofensivo de várias formas. Nos 20, 25 finais, fomos perdendo o controlo do jogo, principalmente a construir e a levar o jogo à largura. Fizemos as substituições que tínhamos de fazer, pelo esforço acumulado de jogar de três em três dias e outros jogadores que não tinham ritmo de jogo."