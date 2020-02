Carlos Móia: "É obrigatório que o Benfica dê a volta a este momento"

É apenas "uma fase menos boa". Esta é a convicção de Carlos Móia, perante o periodo que o Benfica atravessa: não vence há quatro jogos. São três derrotas e um empate para todas as competições.

Esta segunda-feira, as águias fecham a jornada 22 da I Liga, diante do Gil Vicente, em Barcelos. Um jogo em que tentam recuperar a liderança do campeonato, perdida à condição para o FC Porto.

Na opinião do conhecido adepto do clube, e também presidente da Fundação Benfica, a equipa de Bruno Lage atravessa uma fase "menos boa", da qual deve sair obrigatoriamente rumo ao "Marquês". Mas, antes, terá de saber sair também da pressão de ter de ganhar hoje aos galos.

"Uma partida difícil. O Benfica tem vindo a atravessar um período menos bom. Mas tudo isto são fases. Já vi outros clubes, Real Madrid, Juventus, assim. O Benfica com a categoria dos jogadores que tem, com a sua capacidade directiva e a nível de treinador, vai dar a volta, tem que dar a volta. É obrigatório que dê a volta e dará", diz Carlos Móia, em entrevista à Renascença.

Apesar da má forma da equipa, o empresário está convicto de que o Benfica voltará a ser campeão