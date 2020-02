Silas: "Plata será jogador a ter em conta no panorama mundial"

Silas deixou rasgados elogios a Gonzalo Plata, melhor em campo para a Renascença na vitória (2-0) do Sporting sobre o Boavista, este domingo. O extremo equatoriano, de 19 anos, fez um golo e uma assistência.

Em conferência de imprensa, após a partida da jornada 22 da I Liga, o treinador do Sporting enalteceu o potencial do avançado, contudo, frisou que este ainda tem muito espaço para evoluir e que é preciso paciência:

"O Plata tem vindo a estar sempre muito bem e tem vindo a crescer de maneira muito agradável. Aliás, terminámos o jogo com cinco jogadores da formação [Maximiano, Ilori, Geraldes, Jovane e Pedro Mendes]. São jogadores de futuro e temos de apostar neles, porque eles têm muito talento, mas também temos de ter paciência. Com o Plata, temos conseguido ter essa paciência. E ele é tudo isto que viram, mas ainda não conseguiu meter tudo cá para fora, tem ainda mais. Tem de crescer, mas será um jogador a ter em conta no panorama do futebol mundial."

Esta foi apenas a segunda titularidade de Plata pelo Sporting, esta época. A primeira também fora diante do Boavista, na primeira volta.