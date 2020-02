Silas desenhou a "jogada perfeita" frente ao Boavista

Silas considera que a vitória (2-0) do Sporting sobre o Boavista ficou marcada pela "jogada perfeita", dado que a sua equipa assegurou uma vantagem confortável, de dois golos, na primeira parte e ainda descansou jogadores na segunda, com vista à segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, no terreno do Istambul Basaksehir.

"Jogámos contra uma boa equipa, que vinha numa sequência de resultados bons. Sabíamos que ia ser difícil, mas foi a jogada perfeita marcar dois golos na primeira parte e gerir na segunda. Era muito importante marcarmos na primeira parte e marcámos mais que um. Sabíamos que na segunda parte o Boavista ia carregar mais e que a nossa frescura não seria a mesma. Foram mais atrevidos, mas o jogo foi sempre controlado por nós", vincou, em conferência de imprensa.

De qualquer forma, Silas apontou que o Sporting ainda tem "muito a melhorar" e que "ainda faltam algumas coisas", apesar de a equipa estar "em crescendo". Também foi bom ver a estreia de Francisco Geraldes.

"É bom saber que podemos contar com todos. Tentamos não afastar ninguém e que todos nos possam ajudar", salientou o técnico.