Papa critica discursos populistas e "retórica" do choque de civilizações

“É necessário elaborar uma teologia do acolhimento e do diálogo, que reinterprete e reproponha a doutrina bíblica”, acrescentou.

Francisco foi recebido pela população Bari, na Praça Cristóvão Colombo, seguindo para a Cripta da Basílica de São Nicolau, onde esteve com os bispos do Mediterrâneo. No seu discurso denunciou a “cultura do descarte”, que trata algumas pessoas como “coisas”.

“Não foi por acaso que há um ano e meio escolhi encontrar, precisamente neste local, os responsáveis das comunidades cristãs do Oriente Médio para um momento importante de confronto e comunhão, que ajudasse as Igrejas irmãs a caminharem juntas e a se sentirem mais solidárias”, frisou.

Na Basílica de São Nicolau, em Bari, no âmbito do encontro de reflexão e espiritualidade “Mediterrâneo, fronteira de paz”, promovido pela Conferência Episcopal italiana (CEI), Francisco destacou a importância deste encontro, tão importante pelos laços que tem quer com o Oriente Médio quer com o continente africano, sinal eloquente de quão enraizadas estejam as relações entre povos e tradições diferentes.

Na mesma ocasião, Francisco voltou a apelar à comunidade internacional que olhe para as vítimas que sofrem com a falta de liberdade religiosa e sublinhou a necessidade de dar atenção aos migrantes, às vítimas de exploração sexual e aos precários.

"Levantamos a voz para pedir aos governos a tutela das minorias e da liberdade religiosa. A perseguição de que são vítimas – sobretudo, mas não só – as comunidades cristãs é uma ferida que dilacera o nosso coração e não nos pode deixar indiferentes”, afirmou.

“Ao mesmo tempo, não aceitaremos jamais que pessoas que procuram por mar a esperança morram sem receber socorro, nem que alguém que chega de longe acabe vítima de exploração sexual, seja mal pago ou contratado pelas máfias”, destacou.

O encontro de reflexão e espiritualidade dedicado à paz no Mediterrâneo termina neste domingo.

“Orar e amar”. Mesmo os “inimigos”

Depois do encontro com os bispos, o Papa presidiu à eucaristia. Na homilia, Francisco apelou a uma nova cultura promovida pela visão cristã do amor ao próximo.

“Se quisermos ser discípulos de Cristo, se nos quisermos chamar cristãos, este é o caminho. Amados por Deus, somos chamados a amar; perdoados, a perdoar; tocados pelo amor, a dar amor sem esperar que comecem os outros; salvos gratuitamente, a não buscar lucro algum no bem que fazemos”, afirmou.

“Orar e amar: isto é o que devemos fazer; e não só com quem nos ama, não só com os amigos, não só com os do nosso povo, porque o amor de Jesus não conhece fronteiras nem barreiras”, acrescentou na missa que reuniu milhares de pessoas.

Em Bari, o Papa propôs uma reflexão sobre a importância do amor, “ainda que custe, mesmo que vá contra a corrente”.

“Não nos deixemos condicionar pelo pensamento comum, nem nos contentemos com meias medidas. Acolhamos o desafio de Jesus, o desafio da caridade. Seremos verdadeiros cristãos e o mundo será mais humano”, apelou.

“Aqui está a revolução de Jesus, a maior da história: do inimigo a odiar passar ao inimigo a amar; do culto do lamento, à cultura do dom. Se formos de Jesus, este é o caminho”, insistiu.

Um “forte apelo” a favor da Síria

“Dos nossos corações de pastores se eleva um forte apelo aos atores envolvidos e à comunidade internacional, a fim de que silencie o ribombar das armas e se ouça o choro dos pequenos e dos indefesos; a fim de que os cálculos e os interesses sejam colocados de lado, para salvaguardar a vida dos civis e das muitas crianças inocentes que pagam suas consequências”, disse o Papa durante a oração do Angelus em Bari (que se seguiu à missa).

Francisco denunciou a “enorme tragédia” humana que afeta a Síria, dizendo: “enquanto estamos aqui reunidos a rezar e a refletir sobre a paz e o destino dos povos que se debruçam sobre o Mediterrâneo, do outro lado deste mar, em particular no noroeste da Síria, tem lugar uma enorme tragédia”.

Lançou então um “forte apelo” a todos os envolvidos e à comunidade internacional, para que “se cale o barulho das armas e se ouçam as lágrimas dos pequeninos e dos indefesos”.

“Deixem de lado os cálculos e os interesses para proteger a vida dos civis e das muitas crianças inocentes que pagam as consequências”, acrescentou.

Os confrontos no noroeste da Síria já provocaram a fuga de 900 mil pessoas, a grande maioria mulheres e crianças, desde o início da ofensiva militar conduzida pelas forças governamentais sírias.

“Cerca de 2,8 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária no noroeste da Síria”, disse na sexta-feira o secretário-geral da ONU, António Guterres, que falou num “pesadelo” humano.

O conflito na Síria provocou, desde 2011, mais de 380 mil mortos, incluindo mais de 100 mil civis, e milhões de deslocados internos e refugiados.

O Papa encerrou a passagem de cerca de 4 horas por Bari com um agradecimento a todos os bispos e a todos os que participaram no debate sobre o “Mediterrâneo como fronteira de paz”.