Papa critica discursos populistas e "retórica" do choque de civilizações

“É necessário elaborar uma teologia do acolhimento e do diálogo, que reinterprete e reproponha a doutrina bíblica”, acrescentou.

Francisco foi recebido pela população Bari, na Praça Cristóvão Colombo, seguindo para a Cripta da Basílica de São Nicolau, onde esteve com os bispos do Mediterrâneo. No seu discurso denunciou a “cultura do descarte”, que trata algumas pessoas como “coisas”.

Por isso, o objetivo de toda a sociedade humana deverá continuar a ser a paz: “não há alternativa possível à paz” para ninguém, afirmou o Papa.

“A guerra, que encaminha os recursos para a aquisição de armas e a força militar, desviando-os de funções vitais da sociedade como o apoio às famílias, à saúde e à instrução, vai contra a razão, de acordo com os ensinamentos de São João XXIII”, sublinhou.

Mas, para haver paz, é necessário que haja justiça. “A construção da paz, que a Igreja e toda a instituição civil sempre devem sentir como uma prioridade, tem como pressuposto indispensável a justiça. Esta acaba espezinhada quando são ignoradas as exigências das pessoas e onde os interesses económicos duma parte prevalecem sobre os direitos dos indivíduos e da comunidade”, afirmou Francisco.

“Levantemos a voz”

Na Basílica de São Nicolau, em Bari, no âmbito do encontro de reflexão e espiritualidade “Mediterrâneo, fronteira de paz”, promovido pela Conferência Episcopal italiana (CEI), Francisco destacou a importância deste encontro, tão importante pelos laços que tem quer com o Oriente Médio quer com o continente africano, sinal eloquente de quão enraizadas estejam as relações entre povos e tradições diferentes.

Além disso, a arquidiocese de Bari sempre manteve vivo o diálogo ecumênico e inter-religioso, trabalhando incansavelmente por estabelecer laços de estima mútua e fraternidade.

“Não foi por acaso que há um ano e meio escolhi encontrar, precisamente neste local, os responsáveis das comunidades cristãs do Oriente Médio para um momento importante de confronto e comunhão, que ajudasse as Igrejas irmãs a caminharem juntas e a se sentirem mais solidárias”, frisou.

Na mesma ocasião, Francisco voltou a apelar à comunidade internacional que olhe para as vítimas que sofrem com a falta de liberdade religiosa e sublinhou a necessidade de dar atenção aos migrantes, às vítimas de exploração sexual e aos precários.

"Levantamos a voz para pedir aos governos a tutela das minorias e da liberdade religiosa. A perseguição de que são vítimas – sobretudo, mas não só – as comunidades cristãs é uma ferida que dilacera o nosso coração e não nos pode deixar indiferentes”, afirmou.

“Ao mesmo tempo, não aceitaremos jamais que pessoas que procuram por mar a esperança morram sem receber socorro, nem que alguém que chega de longe acabe vítima de exploração sexual, seja mal pago ou contratado pelas máfias”, destacou.

O encontro de reflexão e espiritualidade dedicado à paz no Mediterrâneo termina neste domingo.





[Em atualização]