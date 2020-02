D. Ilídio Leandro, “exemplo e incentivo para sermos melhores e mais cristãos”

D. António Luciano destaca o exemplo de vida e de dedicação a Cristo. Na homilia da celebração exequial na Catedral de Viseu, o bispo de Viseu afirmou que D. Ilídio Leandro “é um exemplo e incentivo para todos nós, para sermos melhores e mais cristãos”.

Recordando o bispo emérito da diocese, falecido na sexta-feira, D. António Luciano destacou “algumas marcas que o senhor D. Ilídio nos deixa: simples, humilde, acolhedor, competente, disponível, com grande sensibilidade humana e cristã, atento aos pormenores mais pequeninos da vida das pessoas”.

Numa catedral repleta de gente, crentes, não crentes e muitos amigos, além de bispos de todo o país, o responsável pela diocese de Viseu recordou o seu antecessor como uma pessoa atenta “a todas as frentes da sociedade e da Igreja, com particular empenho na vida paroquial”, um “grande homem, um bom cristão, um exemplar sacerdote e bispo que governou esta diocese com grande amor a Deus”.

“Animado por esta fé, viveu a sua vida pautada pelas bem-aventuranças e propondo-as aos outros como caminho de santidade. O seu lema episcopal é disso sinal de testemunho: ‘convosco, por Cristo, para todos’”, recordou ainda.