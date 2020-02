​Português com coronavírus. “Trazê-lo para Portugal podia ser uma temeridade”

O Presidente da República que “seria uma temeridade” a transferência para o nosso país do português com coronavírus.

Também este domingo, a diretora-Geral da Saúde pediu tranquilidade ao português a bordo do navio “Diamond Princess”, no Japão, e que deu teste positivo ao coronavírus.

Em declarações à agência Lusa, Graça Freitas, salienta que o facto de estar sem sintomas é um bom indicador.

A Direção-Geral da Saúde adiantou ainda, em comunicado, que “as pessoas com testes positivos a bordo do navio têm sido transferidas para um hospital de referência no Japão, de acordo com prioridade do seu estado clínico e cumprindo o protocolo estabelecido neste país”.

Nas declarações à agência Lusa, Graça Freitas explica os passageiros assintomáticos não são prioritários e que o protocolo “nestas situações é para isolamento e ficar em vigilância para ver se os sintomas evoluem ou não evoluem”.

Na nota, a Direção-geral de Saúde acrescenta que, segundo “informação das autoridades japonesas, os outros quatro tripulantes de nacionalidade portuguesa apresentam testes negativos”.