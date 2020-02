Coronavírus. "Estar assintomático é positivo", diz DGS sobre português infetado

A diretora-geral da Saúde, diz que o facto de “estar assintomático” é um bom indicador sobre o Covid-19. “Temos de estar tranquilos e pensar que este nosso concidadão, até à data não apresenta sintomas”, afirmou.

Graça Freitas referia-se ao caso do português que deu teste positivo ao novo coronavírus. “Vamos aguardar para ver a evolução, mas estar assintomático é, por enquanto, positivo”, disse à agência Lusa.

O português tem 41 anos e é membro da tripulação do navio “Diamond Princess”, que está atracado no Japão com mais de 600 pessoas infetadas a bordo.

Segundo a TVI24, que avançou a notícia da infeção no sábado à noite, Adriano Maranhão é natural da Nazaré, distrito de Leiria, e não apresenta os principais sintomas do novo coronavírus.

Sem registo de mais portugueses infetados

Em comunicado divulgado neste domingo, a DGS adianta que “as pessoas com testes positivos a bordo do navio têm sido transferidas para um hospital de referência no Japão, de acordo com prioridade do seu estado clínico e cumprindo o protocolo estabelecido neste país”.

Nas declarações à agência Lusa, Graça Freitas explica os passageiros assintomáticos não são prioritários e que o protocolo “nestas situações é para isolamento e ficar em vigilância para ver se os sintomas evoluem ou não evoluem”.

Na nota, a Direção-geral de Saúde acrescenta que, segundo “informação das autoridades japonesas, os outros quatro tripulantes de nacionalidade portuguesa apresentam testes negativos”.

Depois de, “há já algum tempo, se ter pensado que um outro estaria positivo, não se veio a confirmar”, acrescentou Graça Freitas à Lusa.