Confirmado primeiro português infetado com coronavírus

As autoridades de saúde japonesas confirmam que é português a pessoa que teve resultado positivo no teste ao Covid-19 e que se encontra a bordo do navio “Diamond Princess”.

A informação é dada neste domingo à Renascença pelo Ministério português dos Negócios Estrangeiros.

Segundo o comunicado do MNE, “a família está informada, assim como o próprio” doente e Portugal está “a insistir junto das autoridades locais para que se proceda à transferência [do paciente] para o hospital de referência”.

A notícia do português infetado foi avançada no sábado à noite pela TVI24, segundo a qual se trata de um homem de 41 anos, membro da tripulação do navio “Diamond Princess”, atracado no Japão.

Ainda segundo a mesma fonte, o português é natural da Nazaré, distrito de Leiria, e ainda não apresenta os principais sintomas do novo coronavírus, mas foi colocado em isolamento.