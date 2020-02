Sismo na Turquia faz pelo menos nove mortos

Nove pessoas morreram e várias outras ficaram presas debaixo de prédios, no sudeste da Turquia, após um terremoto de magnitude 5,7 ocorrido perto da fronteira com o Irão. A notícia é avançada pelo governo turco neste domingo.

Três dos mortos eram crianças e 21 pessoas ficaram feridas, oito das quais em estado grave, informa o Ministério da Saúde da Turquia.

Segundo o ministro do Interior, Suleyman Soylu, desabaram 1.066 prédios, deixando muita gente soterrada.

De acordo com o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (EMSC), o terramoto ocorreu às 8h53 (5h53 em Lisboa), a uma profundidade de 5 km (3,1 milhas). O Serviço Geológico dos EUA situou o epicentro 47 km a oeste da cidade iraniana de Khoy e 90 km a leste da cidade turca de Van – onde havia relatos de edifícios caídos.

As autoridades iranianas já vieram dizer que o sismo foi sentido no país, mas sem relatos de vítimas mortais.

Imagens da televisão turca mostraram pessoas em busca de sobreviventes nos escombros, a cavar com pás e a ajuda das mãos, e ainda móveis e pertences espalhados em estradas rachadas.

Algumas pessoas aparecem envoltas em cobertores na neve, do lado de fora das suas casas com as paredes exteriores cheias de rachas ou em ruínas e telhados de metal.

O governador de Van, Mehmet Bilmez, visitou quatro aldeias e diz que em todas elas “há destruição”.

O governo turco diz que o sismo afetou dezenas de localidades no país, para onde se deslocaram equipas de resgate e socorro.

O Irão e a Turquia estão entre os países do mundo mais propensos a terramotos. No mês passado, um sismo no leste da Turquia matou dezenas de pessoas, enquanto outro no Irão causou danos estruturais nas habitações sem causar mortes.