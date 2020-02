Aústria suspende ligações ferroviárias a Itália após suspeita de dois passageiros doentes em comboio

A Áustria decidiu suspender as ligações ferroviárias com Itália, depois de, durante a tarde de domingo, um comboio ter sido parado em Brenner, na fronteira entre Itália e Aústria. A viagem do comboio foi interrompida devido à presença de duas passageiras doentes a bordo, com febre. As mulheres foram consideradas como casos suspeitos de infeção por coronavírus.

A suspensão de todas as ligações ferróviárias entre Áustria e Itália foi depois anunciada pela empresa ferroviária, a OBB.

"Por ordem das autoridades, não é possível viajar entre Steinach am Brenner e Brennero/Brenner. Os comboios de longa distância aguardam novas instruções em Innsbruck Hbf e Brennero/Brenner", lê-se no site da empresa.

O ministro austríaco do Interior confirmou a situação das duas passageiras doentes, mas, até ao momento, não há indicação por parte das autoridades até quando é que poderão ser retomadas as ligações com Itália.