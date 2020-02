O Sporting venceu o Benfica por 3-2, em jogo da jornada 15 do campeonato de futebol feminino. É a primeira derrota das encarnadas na liga.

Pelo Benfica marcaram Julia Spetsmark e Cloé Lacasse. Já pelas leoas apontaram Damjanovic, Raquel Fernandes e Diana Silva, esta ao minuto 90.

Com este triunfo, o Sporting apanha o Benfica na frente do campeonato, ambos com 45 pontos.