Paulo Sérgio. Resultado “um pouco ingrato” no Dragão

O treinador do Portimonense considera que a derrota no Dragão é um resultado “um pouco ingrato”, face à exibição dos seus jogadores.

“É um pouco ingrato por aquilo que fizemos e pelo que mostrámos em campo. Temos quiçá as melhores ocasiões do jogo, a cabeçada do Jackson na primeira parte e a grande penalidade [desperdiçada]. Estou muito satisfeito com a atitude da equipa, com a coragem que teve em enfrentar um FC Porto muito forte”, disse Paulo Sérgio.

O técnico dos algarvios olhou depois para a situação complicada do Portimonense na tabela classificativa, abaixo da linha de água.

“Tenho dito que na situação em que nos encontramos isto vai ser decidido na última jornada, portanto não pode haver aqui oscilações de ânimo, oscilações de crença, de acreditar naquilo que se está a fazer. Temos de ser muito pragmáticos e olhar para o resultado, foram zero pontos, mas aquilo que fica é um trabalho bem feito e uma esperança de que seja repetido na terça-feira para encontrarmos o caminho da vitória”, referiu.

Paulo Sérgio conta que a estratégia do Portimonense passava por alternar jogar com quatro ou cinco defesas. “Conseguimos criar dificuldades, pena foi que não tivéssemos concretizado nenhuma delas. Mas depois sai este pontapé do Alex e só tenho de lhe dar os parabéns”.

O FC Porto venceu o Portimonense por 1-0 e está, à condição, na liderança do campeonato.