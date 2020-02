Daniel Ramos reconhece mérito da vitória do Sporting

O treinador do Boavista, Daniel Ramos, reconheceu a vitória do Sporting sobre a sua equipa, por 2-0, este domingo, em Alvalade, na 22.ª jornada do campeonato.

"Parabéns ao Sporting, foi mais eficaz e se calhar mereceu a vitória, mais pela primeira parte", assumiu o técnico boavisteiro, em declarações à Sport TV, no final da partida.

Esta análise de Daniel Ramos a um "desfecho que não agrada" assenta naquilo que o Boavista fez - ou não fez - no primeiro tempo, em que sofreu os dois golos com que foi derrotado:

"Queríamos pontuar, apesar do grau de dificuldade. Não foi uma boa primeira parte, em termos gerais. Estivemos organizados, mas fomos pouco atrevidos. Até entrámos bem, sofremos um golo de bola parada. O Sporting não tinha criado nada até ao golo e aí sentiu-se mais confortável. O golo em cima do intervalo tirou-nos da nossa estratégia."

O técnico do Boavista gostou bastante mais da segunda parte. "Decidimos subir linhas, arriscar, pressionar mais. À medida que o jogo foi acontecendo, houve oportunidades mais repartidas e estivemos próximo de marcar. Se o tivéssemos feito, teríamos discutido o empate", vincou.