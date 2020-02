Hazard pode falhar resto da época devido a lesão

Eden Hazard sofreu uma fissura no pé direito, segundo anunciou, este domingo, o Real Madrid, e deverá ficar afastado da competição durante dois a três meses, de acordo com a imprensa espanhola.

"Os médicos realizados revelaram uma fissura ao nível do perónio distal da perna direita do nosso jogador Eden Hazard, pode ler-se, no comunicado da equipa espanhola, publicado no site oficial.

Hazard lesionou-se na derrota do Real Madrid no reduto do Levante, por 1-0, no sábado. Na quarta-feira, os madrilenos recebem o Manchester City, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões. No próximo domingo, terão pela frente, no Santiago Bernabéu, o Barcelona.

Esta primeira época de Hazard ao serviço do Real Madrid, que o contratou por 100 milhões de euros, não está a correr bem: o internacional belga, de 29 anos, soma apenas 15 jogos de 36 possíveis.