Bruno Fernandes estreia-se a marcar pelo Manchester United

Bruno Fernandes estreou-se a marcar pelo Manchester United, este domingo. O médio português foi decisivo na vitória da equipa do norte de Inglaterra sobre o Watford, por 3-0, com um golo e duas assistências.

O "show" de Bruno começou aos 42 minutos, quando ganhou uma grande penalidade, que o próprio converteu. Já na segunda parte, ao minuto 58, o internacional português desmarcou Anthony Martial com um passe a rasgar. O francês permitiu a defesa a Foster, numa primeira instância, mas na recarga, picou a bola sobre o guarda-redes com grande classe.

Perto do final, aos 75 minutos da partida, Bruno Fernandes encontrou Mason Greenwood no meio e o jovem entrou na área e disparou cruzado, ao canto superior da baliza, para o terceiro golo do Manchester United.

Com isto, os "red devils" sobem ao quinto lugar da Premier League, com 41 pontos, menos três que o Chelsea, que ocupa a terceira posição, a última de acesso à Liga dos Campeões, e mais um que o Tottenham.

O Watford continua em zona de descida, no 19.º lugar, com 24 pontos, menos um que o Aston Villa, primeira equipa acima da linha de água.