Sanders vence no Nevada, mas Biden restaura esperança

Bernie Sanders foi o grande vencedor da noite e consolidou a sua posição de líder da corrida, mas essa já era a previsão para o Nevada. O que a vitória da Sanders significa, contudo, é que ele foi capaz de vencer também num estado em que a composição social é bem diversificada, ao contrário do Iowa e do New Hampshire, estados onde o eleitorado é quase todo branco.

Ao ficar em segundo lugar, embora a grande distância do vencedor Bernie Sanders, Biden afastou o espectro do colapso e colocou-se em boa posição para vencer na Carolina do Sul no próximo sábado, um terreno que lhe é favorável.

Depois de duas más prestações no Iowa e no New Hampshire, o antigo vice-presidente precisava desesperadamente de um bom desempenho no Nevada para que os seus apoiantes (e financiadores) acreditassem que ainda tem hipóteses de obter a nomeação.

E, ao terceiro dia, a campanha de Joe Biden ressuscitou. Não subiu ao céu, mas sentou-se no segundo lugar no “caucus” do Nevada que decorreu neste sábado, o que lhe permite acalentar ainda esperanças de que está na corrida democrática para a escolha do candidato à Casa Branca.

Com 48% de brancos, 29% de latinos, 10% de negros e 9% de asiáticos, o Nevada é um estado mais representativo da atual demografia americana e a dúvida que se levantava em relação a Sanders era se ele seria capaz de penetrar no eleitorado latino e negro, que lhe escapou em 2016 contra Hillary Clinton. Foi, e de que maneira! Esmagou entre os latinos e não perdeu por muitos entre os negros. Dominou também entre os jovens e os trabalhadores sindicalizados, muito fortes no Nevada.

Isso dá-lhe melhores perspetivas para as primárias da Carolina do Sul, onde o eleitorado democrata é constituído por quase 60% de negros e onde Biden é favorito. Mas sobretudo mostra que ele está a conseguir agregar votantes de várias proveniências étnicas, sociais e etárias – uma condição indispensável para vencer eleições na América. Sanders está hoje mais próximo do “mainstream” americano.

Com a divisão do voto moderado do partido entre pelo menos três candidatos – Biden, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar – as probabilidades do progressista Sanders aumentam a cada dia que passa, até porque ele dispõe também de mais dinheiro do que qualquer dos outros candidatos, à exceção de Mike Bloomberg. O mercado das apostas atribui-lhe neste momento 7 em 10 hipóteses de vencer esta corrida.

E, contudo, o Nevada pode ter dado um sinal importante neste sábado ao restaurar a esperança na candidatura de Biden e, ao mesmo tempo, afundar as esperanças de Amy Klobuchar e deixar Pete Buttigieg em maus lençóis. A senadora do Minnesota, que tem feito bons debates, foi relegada para quinto lugar com apenas 4% dos votos, e o antigo mayor de South Bend, embora tenha ficado em terceiro, logo atrás de Biden, estará no limiar dos 15% necessários para eleger delegados pelo Nevada. Mas mais do que isso, as perspetivas de ambos para a Carolina do Sul não são auspiciosas a avaliar pelas sondagens.

É claro que a situação dos dois não é comparável. Buttigieg venceu no Iowa e perdeu por uma unha negra no New Hampshire, estando ainda no segundo lugar quanto a delegados à convenção do partido. Enquanto o melhor que Klobuchar fez até hoje foi um terceiro lugar em New Hampshire, apesar das boas prestações nos debates. Salvo qualquer milagre, não tem hipótese nesta corrida.O mesmo não pode dizer-se por ora de Buttigieg, mas se tiver um mau resultado na Carolina do Sul, como apontam as sondagens, vai chegar à decisiva Super Terça-Feira em posição vulnerável. E é aqui que o Nevada pode ter dado indicadores importantes. Aproxima-se o momento em que o campo dos moderados tem de se unir em torno de um candidato se quiser travar o “socialista” Sanders. E essa unidade insinua-se agora como podendo ser em torno de Joe Biden caso ele vença a Carolina do Sul e a dinâmica o projete para a Super Terça-Feira, a 3 de março.