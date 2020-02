Medo de perder? Lage quer é evitar o "medo de ganhar"

Mais do que o medo de perder jogos e, em última instância, o campeonato, Bruno Lage alerta o Benfica para o medo de perder.

Em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Gil Vicente, a contar para a jornada 22 da I Liga, o treinador do Benfica desvalorizou a perda de seis pontos em dois jogos, que permitiu ao FC Porto ficar a um ponto. Lage recordou que "ter sete pontos de vantagem não é garantia" de ser campeão e frisou que há que continuar a olhar em frente.

"Dizem que não podemos ter medo de perder, mas não podemos é ter medo de ganhar. Não temos de estar apreensivos com nada. Eu não tenho medo nenhum de perder, posso é ter medo de ganhar. Temos de pensar essa mensagem para os adeptos. Não podemos trazer nada de trás. Quem entra num jogo com o medo de perder vai perder. A nossa maior virtude é não olhar para trás", vincou o técnico, este domingo.

Nesse sentido, e face aos 11 golos sofridos pelo Benfica nos últimos seis jogos, Bruno Lage salientou que "a equipa não precisa de mais elementos para defender melhor, precisa é de ser mais consistente" e compensar as fragilidades defensivas com golos.

"Nós temos é de não olhar para trás e temos de marcar golos. Temos de estar com os olhos na baliza do adversário. Quer a defender, quer a atacar, temos de ser mais fortes do ponto de vista do equilíbrio. O que podemos dar mais à equipa para produzir o futebol agradável que temos capacidade para fazer? É isso que temos de pensar", sublinhou.



O Benfica também tem sido acusado de ser muito "macio", isto é, de fazer poucas faltas. Bruno Lage considera que esse "é um problema individual e coletivo", já que faltas para cartão amarelo, daquelas com agarrões, não estão no ADN do Benfica, segundo o técnico:

"Nós não fazemos essas faltas, é um facto. Podemos parar as situações de outra maneira. Dizer ao Rafa para quando for ultrapassado para fazer uma falta ou agarrar, isso não está no ADN dos nossos jogadores. Se estivermos de frente, se formos agressivos, fazer uma boa pressão, isso já está no ADN dos nossos jogadores. Agressivos, sim, com bola, sim. Mas, fora isso, não temos jogadores para fazer esse tipo de faltas."

