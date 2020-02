Júlio Isidro: "Faço televisão como quem faz ginástica de manutenção, não quero reumatismo nas meninges"

A primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é se o "Júlio Isidro" do Júlio Isidro terá sido, ou não, o maestro do Orfeão do Liceu Camões?

De alguma maneira… [Risos] De alguma maneira. Porque quando fui candidato a apresentador do "Programa Juvenil" da televisão fui indicado por alguém. E quem me indicou foi o padre Ávila, que era o regente do Orfeão do Liceu Camões, onde eu cantava. Porquê? Porque algumas das músicas eram apresentadas por mim, eu ia lá à frente, ele mandava-me dizer o nome da cantiga, e eu lá apresentava a cantiga. Não terá sido apenas por isso, mas também porque o "Programa Juvenil" ia ter uma rubrica de bricolage, mais exatamente de modelismo. E também, para além do padre Ávila, o meu professor de aeromodelismo, que era o Luís Santana Leite, colaborou para que eu fosse candidato. E, portanto, fui empurrado por dois "Júlios Isidros" para ser aquilo que sou hoje.

Nessa altura, ainda antes do "Programa Juvenil" e já no Liceu Camões, era uma espécie de líder? Ou era o tímido?

Não! [Risos] De líder não tinha nada. E ainda hoje não tenho, graças a Deus. Era mesmo tímido. Era, digamos, um bocadinho totó. E dedicava a minha vida a coisas que não eram exatamente todas aquelas que estariam, digamos, na moda para a rapaziada. Embora jogasse às caricas, embora saltasse às uvas, embora também fizesse desportos físicos, a minha tendência era muito mais para inventar coisas que tivessem a ver – mal eu imaginava – com aquilo que podiam vir a ser os audiovisuais.

Vamos falar precisamente desse "Programa Juvenil". E como é que chega lá. O programa estreia a 16 de janeiro de 1960. Mas para chegar lá, o Júlio passou por uma série de audições, que aconteciam sobretudo nos liceus, não só no Camões. A verdade é que eram muitíssimos os candidatos. E o Júlio chegou a uma seleção final.

Eram, eram. Eram para aí 300, entre 300 e 350, mas que foram aos estúdios da televisão, as provas não foram feitas nos liceus. Para mim, o facto de ter sido empurrado para ir ao estúdio da RTP já era uma coisa extraordinária, porque eu não fazia a mínima ideia o que era a televisão vista por dentro. Para ser mais correto, apesar de tudo, fazia alguma ideia. Porque como já, anos antes, me metia na Feira Popular para ir ver as sessões experimentais, mesmo do lado de cá do vidro, olhando lá para dentro, para a tenda onde eles estavam a fazer as emissões experimentais, já via mais ou menos como é que aquilo funcionava. Mas estar no estúdio… Ainda por cima, o estúdio onde eu fiz provas era o estúdio do Telejornal.

No Lumiar.

No Lumiar. O estúdio do Telejornal não tinha nada a ver com a nave espacial onde hoje em dia os pivôs fazem os noticiários, era apenas uma secretária, que podia ser a secretária de um notário, eventualmente. Mas, mesmo assim, para mim já era uma coisa extraordinária estar a ver aquilo. E as circunstâncias de estar enclausurado num estúdio que teria o máximo, no máximo, 80 metros quadrados.

Foi sem expectativas? Foi descontraidamente?

Não: fui inconscientemente! Nem com expectativas nem com coisa nenhuma. Fui absolutamente inconsciente. Quer dizer, sem ter qualquer intenção de que aquilo viesse a ser a minha vida, não é?

A verdade é que chega aos 16 finalistas. Não ficou logo...

Não, não fiquei logo.

Por uma razão...

Por uma razão de caráter estético. [Risos] Porque eu entrei para esse grupo de 16, fui fazer essas provas, as provas finais, num dia muito triste para mim, porque tinha morrido a mãe do meu melhor amigo e eu tinha estado no velório. E, portanto, com aquela idade todos nós somos de dormir muito. Eu hoje durmo bastante menos. Os velórios antigamente não terminavam à meia-noite ou às dez horas da noite, foi durante muitas horas e eu fui dormir muito pouco. E depois fui fazer as provas. Ia provavelmente olheirento, não é? Não estando muito feliz ou, por outra, estando até muitíssimo infeliz, porque eu adorava esse meu melhor amigo – que também já perdi – e a mãe dele, e uma das provas que eu tive de fazer foi contar uma anedota. Não apetece nada contar anedotas a quem está em estado de sofrimento. Mas pronto, lá fiz as provas e, curiosamente, talvez pela facilidade com que eu construía a gramática, devem ter ficado impressionados com o meu português e, particularmente, com o meu francês, porque também tive de fazer provas de francês e de inglês. Mas eu francês falava, mais do que correntemente, eu diria quase corretamente, portanto, acabei por ficar. E depois mandaram-me chamar para me dizer...