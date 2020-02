Silas. Boavista não é “um intervalo da eliminatória da Liga Europa"

O treinador do Sporting vai voltar a fazer alterações no onze devido a lesões e castigos, mas também devido ao cansaço dos jogadores.

Jorge Silas confirma a titularidade de Luís Neto e Tiago Ilori, para os lugares de Mathieu (lesionado) e Coates (castigado), mas diz que haverá mais novidades.

“Teremos de fazer mais alterações, é quase impossível estar com a equipa toda a top depois de um jogo com a intensidade como o que tivemos na Liga Europa. Nem 48 horas passaram e já temos de estar a pensar no onze que melhores garantias dará a nível físico. Vamos fazer alterações que não queríamos, os jogadores não estão em condições de nos dar o mínimo exigível”, referiu.

Sobre os axadrezados, Silas deixa elogios e avisos. “Tem a terceira melhor defesa da Liga e a segunda melhor defesa como visitante. Nos últimos quatro jogos tem três vitórias e uma derrota, vai trazer-nos muitos problemas e diferentes dos que tivemos na quinta-feira [frente ao Basaksehir]. Jogam com uma linha de três e com um futebol direto, que é sempre difícil de contrariar. Temos de estar preparados para ter capacidade para criar tantas ou mais ocasiões do que na quinta-feira”.

O treinador garante que a equipa encara o jogo com o Boavista “de maneira muito séria e não como um intervalo da eliminatória da Liga Europa, se não for assim, se não apresentarmos o mesmo compromisso e seriedade, vamos perder, não teremos qualquer hipótese de vencer o Boavista.”

Em conferência de imprensa, o técnico dos leões comentou as diferenças exibicionais do Sporting entre campeonato e Liga Europa.

“Tentamos que essa consistência esteja sempre presente. Tiraram-nos 4 ou 5 jogadores, não é carregar num botão e tudo acontece de um momento para o outro. Tivemos várias perdas na nossa equipa, também devido a lesões. Estamos a apresentar coisas novas, umas resultam outras não. Neste jogo [Boavista] vamos apresentar coisas diferentes daquelas que fizemos frente ao Basaksehir, também em função dos jogadores que vamos utilizar”, justificou.

Quanto à luta com o Braga pelo terceiro lugar, Jorge Silas promete continuar.

O Sporting – Boavista está marcado para este domingo.