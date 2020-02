PSP. Medidas de segurança foram tomadas em coordenação com o Sporting

A PSP garante que todas as medidas de segurança do Sporting – Basaksehir, para a Liga Europa, foram coordenadas com os leões.

Alguns adeptos protestaram durante o jogo de Alvalade por terem sido obrigados a tirar os sapatos nas revistas antes da partida.

Comunicado:

"Relativamente às medidas de segurança implementadas no jogo Sporting-Basaksehir, que se disputou ontem, a PSP informa:

1. As medidas de segurança aplicáveis a eventos desportivos, nacionais ou internacionais, encontram-se legalmente previstas, nomeadamente as revistas pessoais aquando da entrada nos recintos desportivos;

2. As medidas de segurança a implementar são decididas em coordenação com o promotor do espetáculo desportivo, conforme o grau de risco determinado para cada evento desportivo, o que sucedeu no jogo em concreto;

3. Concretamente as revistas pessoais são executadas pelos assistentes de recinto desportivo (ARD) pertencentes a empresas de segurança privada, sob supervisão das Forças de Segurança, no caso concreto a PSP;

4. As revistas pessoais aquando da entrada nos recintos desportivos visam prevenir a entrada de objetos proibidos e perigosos no recinto de jogo, contribuindo para a segurança de todos os participantes no evento desportivo, independentemente da sua condição;

5. Apela-se à compreensão e colaboração de todos os participantes nos eventos desportivos, nomeadamente deslocando-se para os respetivos recintos com maior antecedência relativamente à hora de início dos mesmos."