​Fundador de comunidade para defesa e promoção dos deficientes acusado de abuso sexual

O fundador da comunidade “A Arca” (L’Arche), Jean Vanier, é acusado de ter abusado sexualmente de pelos menos seis mulheres. Esta é uma das conclusões da investigação promovida pela própria comunidade.



De acordo com a ”L’Arche”, desde 2014 chegam à instituição testemunhos de várias mulheres abusadas sexualmente pelo padre Thomas Philippe, falecido em 1993, também ligado à “A Arca”. A investigação dessas denúncias revelou a existência de abusos cometidos também por Jean Vanier, falecido em 2019.

“Os Bispos da França receberam com espanto e dor o que a investigação aberta pela ‘L’Arche Internationale’ revela hoje sobre o comportamento de Jean Vanier em relação a várias mulheres, ao longo de vários anos, comportamentos que misturam a dimensão espiritual e abuso sexual no seguimento da relação espiritual que Jean Vanier mantinha com o padre Thomas Philippe, dominicano, e sob a influência das doutrinas perversas deste último”, afirma o comunicado o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Francesa (CEF).

O Conselho Permanente da CEF agradece “às mulheres vítimas de Jean Vanier que tiveram a coragem interior de falar sobre o que sofreram”.

“Em nome de todos os bispos da França, asseguramos a compaixão pelas mulheres que foram abusadas”, afirmam.