Legisladores sem "noção real" dos meios necessários para praticar eutanásia no SNS

A deputada do PS Maria Antónia Almeida Santos reconhece, no programa “Em Nome da Lei” da Renascença, que o legislador não faz a menor ideia de quantas pessoas poderão vir a requerer a eutanásia.



Uma das coautoras do projeto de lei socialista, aprovado esta semana na generalidade, Antónia Almeida Santos admite, também, que os deputados não sabem que meios do Serviço Nacional de Saúde (SNS) será preciso canalizar para a morte e o suicídio assistidos.

"O que nós sabemos é que, se algum doente nestas circunstâncias pedir ajuda, não terá uma resposta, porque hoje a eutanásia é crime e nós não defendemos a despenalização de toda e qualquer eutanásia, só em situações muito restritas. Não havendo essa possibilidade, seria um pouco difícil termos uma noção real desse estudo de impacto", refere a deputada socialista.

António Filipe, do PCP, contesta que a despenalização seja feita em nome da liberdade individual. O deputado comunista diz que “não há liberdade de decisão quando o Estado não consegue garantir cuidados paliativos às pessoas que estão em sofrimento profundo, oferecendo-lhes apenas a morte como saída”.

Também Ricardo Baptista Leite, um dos deputados do PSD que votou contra a despenalização, defende que “as pessoas não são verdadeiramente livres quando, perante o sofrimento, apenas têm como alternativa a eutanásia”.

Argumentos contestados por Jorge Costa, do Bloco de Esquerda (BE). O deputado bloquista rejeita que cuidados paliativos sejam, alguma vez, alternativa à eutanásia. “Mesmo que tivéssemos os melhores cuidados paliativos do Mundo”, defende, “deveríamos ter sempre uma alternativa para aqueles que, estando em sofrimento profundo, preferem escolher a antecipação da morte”.