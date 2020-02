​Registado o primeiro português com coronavírus

Há um português infetado com coronavírus. A notícia está a ser avançada pela TVI24. De acordo com a estação de televisão, é um homem de 41 anos, membro da tripulação do navio “Diamond Princess”.

Ainda segundo a TVI24, que cita fonte familiar, o português, natural da Nazaré, distrito de Leiria, homem apresenta sintomas, mas sente o corpo cansado.

Contactada pela Renascença, a Direção-geral da Saúde adianta que foram informados pelas autoridades de saúde japonesas que todos os membros da tripulação do navio iam ser sujeitos a análises, mas até ao momento não receberam qualquer indicação sobre os resultados destes testes.

Ainda segundo a DGS, a bordo do navio estão três portugueses residentes em Macau e cinco portugueses que fazem parte da tripulação.

O “Diamond Princess” foi colocado em quarentena em 3 de fevereiro, ao chegar a Yokohama, sul de Tóquio, depois de um passageiro que desembarcou em Hong Kong ter sido diagnosticado com o vírus.

Cerca de 3.700 pessoas estão a bordo do navio, que geralmente tem uma tripulação de 1.100 e uma capacidade de 2.670 passageiros.

A bordo da embarcação estão infetadas mais de 600 pessoas há registou de duas vítimas mortais.