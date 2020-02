Itália cancela iniciativas públicas em 10 cidades e convoca reunião de emergência do Governo

Perante esta cenário, o Governo decidiu proibir eventos como como missas ou jogos desportivos durante uma semana.



“As iniciativas traduzem-se na suspensão de todas as reuniões e manifestações públicas, a suspensão da atividade comercial, à exceção da que tiver utilidade pública, a suspensão da atividade laboral nas empresas da zona, mas, neste caso, apoiamos o tipo de trabalho que pode ser feito evitando o contacto direto entre pessoas, como o teletrabalho, por exemplo”, descreve o ministro da Saúde Roberto Speranza, acrescentando que “estão também suspensas as atividades lúdicas e desportivas, assim como atividades educativas e infantis”.

O governo italiano convocou ainda uma reunião de emergência do Conselho de Ministros, um encontro que realizar-se na seda da Proteção Civil italiana.

Itália registou, neste sábado, a segunda vítima mortal do coronavírus – a segundo em menos e 24 horas. Trata-se de uma mulher de 77 anos, já debilitada por uma pneumonia e que se deslocou ao centro de saúde de Codogno nos dias em que o "paciente 1" do país, com 38 anos, lá esteve.

A morte ocorreu na quinta-feira, mas o resultado do teste do coronavírus só chegou depois, tendo sido divulgado neste sábado.

